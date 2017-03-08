taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.814
USD
3,6757
EURO
3,8834
ALTIN
143,88
PETR
55,6200

Astana'da ABD'yi yine büyükelçisi temsil edecek

ABD'yi Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerinde yine büyükelçisinin temsil edeceği bildirildi.

08.03.2017 - 08:13
  1. Haberler
  2. Dünya

astana

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Astana'da 14 ya da 15 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerini büyükelçimiz takip edecek." dedi.

"FARKLI BİR METOT İZLEYECEĞİMİZİ SANMIYORUM"

ABD'nin Kazakistan Büyükelçisinin görüşmelere katılacağını söyleyen yetkili, Astana'ya Washington'dan bir heyetin gitmeyeceğini belirtti. Yetkili, "İlk yapılan toplantıdan farklı bir metot izleyeceğimizi sanmıyorum." diye konuştu.

ABD, 23 Ocak'ta Astana'da yapılan ilk Suriye toplantısına da büyükelçisini göndermişti.

Dışişleri Bakanlığı, buna gerekçe olarak Başkan Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna geçişinden dolayı Astana'ya Washington'dan heyet yollamayacaklarını bildirmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bild'in politika editöründen 3'lü zirve yorumu

Bild'in politika editöründen 3'lü zirve yorumu

67
Bayern Münih Arsenal'e yine 5 attı

Bayern Münih Arsenal'e yine 5 attı

3
Real Madrid Napoli'yi Ramos'la devirdi

Real Madrid Napoli'yi Ramos'la devirdi

2
ABD'den Çinli firmaya 900 milyon dolar ceza

ABD'den Çinli firmaya 900 milyon dolar ceza

8
Suudi Arabistan'dan OPEC'e petrol resti

Suudi Arabistan'dan OPEC'e petrol resti

3
Bingöl ve Lice'deki operasyonlarda 10 terörist öldürüldü

Bingöl ve Lice'deki operasyonlarda 10 terörist öldürüldü

9
Antalya'da pompalı tüfekle eski karısını vurdu

Antalya'da pompalı tüfekle eski karısını vurdu

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM