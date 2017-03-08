Astana'da ABD'yi yine büyükelçisi temsil edecek

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Astana'da 14 ya da 15 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerini büyükelçimiz takip edecek." dedi.

"FARKLI BİR METOT İZLEYECEĞİMİZİ SANMIYORUM"

ABD'nin Kazakistan Büyükelçisinin görüşmelere katılacağını söyleyen yetkili, Astana'ya Washington'dan bir heyetin gitmeyeceğini belirtti. Yetkili, "İlk yapılan toplantıdan farklı bir metot izleyeceğimizi sanmıyorum." diye konuştu.

ABD, 23 Ocak'ta Astana'da yapılan ilk Suriye toplantısına da büyükelçisini göndermişti.

Dışişleri Bakanlığı, buna gerekçe olarak Başkan Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna geçişinden dolayı Astana'ya Washington'dan heyet yollamayacaklarını bildirmişti.