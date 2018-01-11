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Astana’da kar fırtınası alarmı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da şiddetli kar fırtınası nedeniyle acil durum ilan edildi.

AA | 11.01.2018 - 11:44..
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Kazakistan meteoroloji hizmetinden yapılan yazılı açıklamada, kar fırtınasının saniyede düşme hızının 30 metreye kadar ulaşacağı ve hava sıcaklığının eksi 25'lere düşeceği ifade edildi.

Astana Valiliği de hava koşullarının sert şekilde değişmesi nedeniyle acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Astana’da kar fırtınası alarmı

KARAYOLLARI KAPATILDI

Devlet kurumları ile iş yerlerine mesailerini durdurma önerisinde bulunan Valilik, Astana'yı bağlayan karayollarının trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Ayrıca Astana Valiliği Eğitim Dairesi de olumsuz hava şartlarından eğitime ara verildiğini bildirdi.

Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı sitesinde yer alan açıklamada da uçuş güvenliği için seferlerin durdurulduğu aktarıldı.

Kışın 5-6 ay sürdüğü Astana, Ulanbator’dan (Moğolistan) sonra dünyanın ikinci en soğuk başkenti olarak biliniyor.

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