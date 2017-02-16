Astana'da taraflar yeniden masada

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Akılbek Kamaldinov, 6 Şubat'ta düzenlenen teknik toplantının yapıcı olduğunu belirterek, "Bu toplantının da verimli olacağına inanıyoruz. Ateşkesin uygulanması ve Suriye’de barışa doğru gidilmesi için adım atılacağından eminiz." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM ATEŞKES

Ağırlıklı olarak ateşkesin ele alınacağı toplantının sonunda basın açıklaması yapılması bekleniyor.

TÜRKİYE-RUSYA ÖNCÜLÜĞÜNDE..

Astana toplantısının ilki, Türkiye ve Rusya öncülüğünde 23-24 Ocak'ta düzenlenmişti. İki ülke garantörlüğünde 30 Aralık'ta ilan edilen ateşkesin güçlendirilmesi gündemiyle toplanan heyetler, ateşkesi izlemek için İran'ın da dahil olduğu üçlü mekanizma kurulması konusunda anlaşmıştı.

6 Şubat'taki ikinci toplantıda, üçlü mekanizmayla ilgili teknik görüşmeler gerçekleştirilmişti.