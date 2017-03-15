Astana'daki Suriye toplantısı: İran da garantör oldu

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Suriye konulu toplantıda Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin yaptığı ortak açıklamaya göre bir sonraki görüşmelerin Mayıs ayında yapılacağı bildirildi.

İRAN'DA GARANTÖRLER ARASINA EKLENDİ

Reuters'ın haberine göre toplantıda, Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra İran'ın da resmen ateşkesin garantörü olmasına karar verildi.

Rusya heyeti, Türk, Rus ve İran heyetinden bazı temsilcilerin, Suriyeli muhaliflerle görüşmek için Astana'da kalacağını açıkladı.