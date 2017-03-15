taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.780
USD
3,7308
EURO
3,9646
ALTIN
144,13
PETR
51,6600

Astana'daki Suriye toplantısı: İran da garantör oldu

Astana'nın ev sahipliği yaptığı Suriye konulu toplantıların üçüncü turu gerçekleşti. Toplantıdan İran'ın da garantör olması kararı çıktı.

15.03.2017 - 14:16
  1. Haberler
  2. Dünya
Astana'daki Suriye toplantısı: İran da garantör oldu

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Suriye konulu toplantıda Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin yaptığı ortak açıklamaya göre bir sonraki görüşmelerin Mayıs ayında yapılacağı bildirildi.

Astana'daki Suriye toplantısı: İran da garantör oldu

İRAN'DA GARANTÖRLER ARASINA EKLENDİ

Reuters'ın haberine göre toplantıda, Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra İran'ın da resmen ateşkesin garantörü olmasına karar verildi.

Rusya heyeti, Türk, Rus ve İran heyetinden bazı temsilcilerin, Suriyeli muhaliflerle görüşmek için Astana'da kalacağını açıkladı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollande: Türkiye'ye ihtiyacımız var

Hollande: Türkiye'ye ihtiyacımız var

95
Alman polis teşkilatına sızdılar

Alman polis teşkilatına sızdılar

171
Alman kanalının anketine tokat gibi yanıt

Alman kanalının anketine tokat gibi yanıt

38
Kremlin'den açıklama: Putin ve Erdoğan anlaştı

Kremlin'den açıklama: Putin ve Erdoğan anlaştı

127
Obama için yeni soruşturma talebi

Obama için yeni soruşturma talebi

75
Hollanda krizi Yunanistan'ı korkuttu

Hollanda krizi Yunanistan'ı korkuttu

117
Zaman Hollanda, Türk vatandaşlarını hedef gösteriyor

Zaman Hollanda, Türk vatandaşlarını hedef gösteriyor

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM