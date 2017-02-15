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Astana'daki Suriye toplantısı perşembe gününe ertelendi

Suriye'de ateşkes için Astana’da yapılacak görüşmeler, perşembe günü başlayacak.

15.02.2017 - 09:33
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Astana'daki Suriye toplantısı perşembe gününe ertelendi

Kazakistan, Suriye'de ateşkesin sağlanması için Astana'da 15 Şubat’ta yapılması planlanan görüşmelerin bir gün ertelendiğini açıkladı.

NEDENİ AÇIKLANMADI

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Astana’daki Suriye görüşmelerinin 16 Şubat’a ertelendiğini belirtti ancak nedenine ilişkin bilgi vermedi.

Bakanlık, daha önce görüşmelerin ikinci turunun Suriye, Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımıyla 15 Şubat'ta Astana’da yapılacağını duyurmuştu.

Görüşmelerde çatışma alanlarındaki durumun istikrara kavuşturulması için tedbirlerin alınması, garantör ülkelerin kurduğu ortak çalışma grubu hükümlerinin kabul edilmesi ve Cenevre görüşmelerinin ele alınacağını kaydedilmişti.

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