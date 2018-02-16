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Uzungöl çamur ve alüvyonlardan temizlendi

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HDP'liler Öcalan için toplanacaktı, polis engelledi

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Diyarbakırlı çocuklar: Neden korkacağız devlet yanımızda

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1 Merkel: Deniz Yücel kararına sevindim 1 yıldır tutuklu olan Die Welt muhabiri Deniz Yücel serbest bırakıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise mahkemenin kararından çok mutlu olduğunu söyledi.

2 Sakarya'da 13 bin paket sigara ele geçirildi Sakarya'da kargo şirketine ait araçta yapılan aramada 13 bin 325 paket kaçak sigara ve 387 paket nargile tütünü ele geçirildi.

3 Hatay'da Afrin şehitlerine saygı yürüyüşü Hatay'ın Yaylağı ilçesinde Afrin şehitlerine saygı, Mehmetçiğe moral yürüyüşü düzenlendi.

4 Çocukları yabancılara karşı korumak için 10 tavsiye Çocukların, yabancılara karşı nasıl davranmaları gerektiğini öğretmek için önemli noktaları derledik.

5 Asteğmenler mavi bere taktı Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan asteğmenler, yemin etti.

6 Iniesta'ya yıllık 35 milyon euroluk teklif İspanya'nın Sport gazetesi, Barcelona'nın yıldız futbolcusu Iniesta'ya Çin kulübü Tianjin Quanjian’ın yıllık 35 milyon euroluk bir teklif yaptığını yazdı.