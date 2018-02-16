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Asteğmenler mavi bere taktı

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan asteğmenler, yemin etti.

AA | 16.02.2018 - 18:25..
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Asteğmenler mavi bere taktı

Komutanlıkta düzenlenen törende, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Piyade Albay Fatih Köroğlu ve askerlerin aileleri hazır bulundu.

KOMANDOLAR YEMİN ETTİ

Eğitimlerini tamamlayan asteğmenler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı ve sancağın önünde silaha el basarak yemin etti.

Asteğmenler mavi bere taktı

"DEVLETE KEM BAKAN GÖZLER OYULACAK"

Yeminin ardından asteğmenler mavi komando beresi taktı. Tuğgeneral Bozdemir, aynı birlikte askerlik yapan iki asteğmenin babalarına katılım belgesi verdi.

Albay Köroğlu, törende yaptığı konuşmada, edilen yeminin devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne uzanan bütün kolların kesileceğinin, kem bakan gözlerinin oyulacağının ifadesi olduğunu belirtti.

Asteğmenler mavi bere taktı

Asteğmenler mavi bere taktı

Asteğmenler mavi bere taktı

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