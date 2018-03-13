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Aston Martin'den 'bakmakla yetineceğimiz' otomobil

İngiliz lüks otomobil markası, fiyatıyla dudak uçuklatan yeni otomobilini tanıttı.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 15:18..
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Aston Martin'den 'bakmakla yetineceğimiz' otomobil
Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Aston Martin'in 70 yıldır üretimine devam ettiği Vantage modelinin 2018 versiyonu asfalta inmeye hazırlanıyor.

Ürettiği lüks otomobillerle adından söz ettiren ve ülkemizde de hatrı sayılır derecede hayranı bulunan Aston Martin, yeni Vantage ile rakiplerine meydan okuyor.

Aston Martin'den 'bakmakla yetineceğimiz' otomobil

3,5 SANİYEDE 100 KİLOMETRE

4,0 litrelik çift turbolu motora sahip olan Vantage, 100 km/s hıza sadece 3,5 saniyede erişebiliyor. Gücü verimli kullanabilmesi için aracın arkasına konumlandırılan bu motor sayesinde yeni Vantage, 315 km/s gibi bir maksimum hıza ulaşıyor. Boş ağırlığı 1530 kilogram olan araç, diğer performans otomobillerine kıyasla ideal bir ağırlığa sahip.

Aston Martin'den 'bakmakla yetineceğimiz' otomobil

8 İLERİ ZF ŞANZIMANLA GELİYOR

Performans anlamında en çok tercih edien şanzımanlardan biri olan ZF şanzıman ve 8 ileri otomatik vites desteğiyle piyasaya çıkacak olan Vantage, dinamik tork iletimi gibi kapsamlı dahili elektronik sistemleriyle maksimum kontrol sağlıyor. Ayrıca hıza göre kendiliğinden ayarlanan elektrikli direksiyona sahip olan araçta, sürüş güvenliği de ön planda tutulmuş.

Aston Martin'den 'bakmakla yetineceğimiz' otomobil

ÖZGÜN İÇ TASARIMI

Aston Martin, kendine has iç mekan tasarımlarını Vantage modelinde de sürdürüyor. Hem sürücünün hem de yolcunun kolay ulaşabileceği geniş multimedya ekranı, aracın içinde dikkat çeken detaylardan. Bu ekran sayesinde aracın pek çok donanımını kontrol etmek mümkün. Ayrıca yalnızca düğmelerden oluşan otomatik vites de göze çarpan bir başka tasarım. Aracın kokpitine sportif görünüm kazandıran kalın dikişler ve krom çıtalar da Vantage'in iç mekan tasarımını tamamlayan ögeler.

Aston Martin'den 'bakmakla yetineceğimiz' otomobil

2018 YAZINDA TÜRKİYE'DE

Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtımı yapılan Aston Martin Vantage, 2018'in yaz aylarında Türkiye'de de satışa sunulacak. Aracın açıklanan başlangıç fiyatını vergiler dahil Türk lirasına çevirdiğimizde, satış bedeli olarak 3 buçuk milyon lira gibi bir tutar ortaya çıkıyor.

Aston Martin'den 'bakmakla yetineceğimiz' otomobil

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