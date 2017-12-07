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Astrafobi nedir

Astrafobi; gök gürültüsü ve şimşeklere karşı duyulan korkuya verilen bir isimdir.

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  2. İpucu

Astrafobi, iki kelimeden türemiş bir kelimedir. Yunanca astrape; şimşek ve phobos kelimesi ise fobi anlamına geliyor.

Astrafobi nedir

VÜCUT TEPKİ VERİR

İki kelimeden türeyen bu fobi, kişilerin aşırı tepkiler vermesine neden olur. Kişide titreme, ağlama, terleme, mide bulantısı ve kalp çarpıntısı şeklinde ortaya çıkar.

Astrafobi nedir

KENDİLERİNİ GÜVENDE HİSSETMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPARLAR

Gök gürültüsü, şimşek ve fırtınadan korkan astrafobik kişiler, hava durumu haberlerini çok sık takip eder. Ayrıca meydana gelen bu doğa olayları karşısında kişiler, yatağın altına, dolaba, bodrum kata veya kendilerini güvende hissedecekleri herhangi bir boş alana saklanırlar.

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