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Astrolog Döşer: ABD'nin tahtı sallanıyor

Habertürk TV'deki Teke Tek programının konuklarından Astrolog Öner Döşer, ABD'nin süper güç tahtından ineceğini, Çin'in de giderecek güçleneceğini ifade etti.

Haber Merkezi | 03.01.2018 - 00:28..
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Astrolog Döşer: ABD'nin tahtı sallanıyor

Çin astrolojisi haritası üzerinde yaptığı çalışmayı değerlendiren Astrolog Öner Döşer, "Genellikle 2020'den itibaren Çin'in hakimiyet kuracağını görüyoruz. ABD'nin süper güç dengeleri içerisindeki tahtı sallanıyor. Özellikle Mart - Temmuz arasındaki dönemde, uluslararası alanda ABD'yi de içine alan bir kriz bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Astrolog Döşer: ABD'nin tahtı sallanıyor

"NİSAN'DAN İTİBAREN FİNANSAL ZORLUK GÖRÜYORUM"

Amerika astrolojisi haritası hakkında da konuşan Döşer, "Amerika'da, Nisan ayından itibaren finansal anlamda çok önemli bir zorlanma görüyorum. Trump'ın astrolojisi haritasının çok zorlandığını görüyorum. Belki de havayı başka yerlere çekecek bir takım girişimler, bir takım kararlar içerisinde olacak diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Astrolog Döşer: ABD'nin tahtı sallanıyor VİDEO


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