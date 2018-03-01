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Astronomi hiç bu kadar kolay anlaşılmamıştı

'Büyük Fikirleri Kolayca Anlayın' serisinden bir kitap daha Alfa Yayınları’nda! İncelediği konularla dikkatleri üzerine çeken seri bu defa 'Astronomi Kitabı' ile geliyor.

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 11:07..
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Evreni nasıl ölçeriz? Olay ufku nerededir? Kara madde nedir? İnsanlığın şafağından beri insanlar gökyüzüne bakıp anlamaya çalıştı. Yüzyıllar içinde astronomi bilimi, Evreni ve onun içindeki yerimizi anlama çabasıyla insan bilgisinin sınırlarını en uç noktalara kadar götürdü.

Sade bir dille yazılmış Astronomi Kitabı, kolayca anlaşılan kısa ve özlü açıklamaları, temel ilkelerin düğümlerini adım adım çözen şemaları, astronomik keşifleri unutulmaz kılan alıntıları ve yıldızlara ilişkin anlayışımızı altüst eden esprili çizimleriyle başucu kitabınız olacak.

Astronomi hiç bu kadar kolay anlaşılmamıştı

Bilgi düzeyiniz ne olursa olsun, ister hevesli bir öğrenci ister konunun teorisyeni olun, bu kitapta sizi kışkırtıp canlandıracak çok şey bulacaksınız.

Yazar: Kolektif

Yayınevi: Alfa Yayınları

Çeviren: Ahmet Fethi

Türü: Bilim

Baskı yılı: 2018

Syf: 352

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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