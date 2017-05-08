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Astronotlar için egzersiz kıyafetine uluslararası ödül

İzmir Ekonomi Üniversitesi, astronotlar için geliştirilen egzersiz kıyafeti uluslararası tasarım yarışmasında altın madalyaya hak kazandı.

08.05.2017 - 14:58
  1. Haberler
  2. Teknoloji

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Mezunu Mehmet Ergül tarafından bitirme projesi olarak tasarlanan egzersiz kıyafeti, İtalya'da yapılan ve dünyanın 80 farklı ülkesinden 10 bin projenin başvurduğu '2017 A'Design Yarışması'nda, Altın madalya kazandı.

Astronotlar için egzersiz kıyafetine uluslararası ödül

Ergül, ödülünü 6 Haziran'da Milano'da gerçekleştirilecek törende alacak. İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş da, Ergül'ün tasarımını inceledi.

Astronotlar için egzersiz kıyafetine uluslararası ödül

Ergül, NASA Johnson Space Center ile yürüttüğü bilgi alışverişi ve astronot antrenörlerinin yönlendirmesiyle 'Orpheus' adını verdiği giyilebilen bir egzersiz aleti yaptı.

Astronotlar için egzersiz kıyafetine uluslararası ödül

Ergül, "Vücuda giyilebilen bu egzersiz aleti sayesinde yerçekimsiz ortamda, dünya üzerinde yapılabilen pek çok egzersiz hareketini gerçekleştirebilmekteyiz. Ürünü tasarlama aşamasında NASA'dan araştırmacılar ve bilim insanlarıyla iletişim halinde olarak daha doğru ve teknik anlamda verimli bir konsepte ulaştım. Gelecekteki uzay misyonlarını da düşünerek konuyu yeniden ele aldım. Böylelikle egzersiz kıyafetini tasarladım ve ödül almam beni bu konuda da çalışmaya teşvik etti." dedi.

Astronotlar için egzersiz kıyafetine uluslararası ödül

"KUSURSUZ ERGONOMİ"

Yer çekimsiz ortamda yer ve yön duygusunun önemini kaybettiğini, bu nedenle aletlerin vücuda entegre edilerek kullanılması gerektiğinden yola çıktığını belirten Ergül, "Kıyafetin dış iskeletin eklemlerinde bulunan elektrik motorları, egzersiz yapılırken bir direnç oluşturuyor. Bu sayede egzersiz tamamlanıyor. Ürünün dış iskelet şeklinde tasarlanması vücuda kusursuz oturarak ergonomi anlamındaki eksiklikleri gideriyor." diye konuştu.

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