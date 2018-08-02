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Astsubay Karakaya: Eşim ve çocuğum yüreğimde yaşayacaklar

Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin saldırısında eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya, "Bunu yapan şerefsizlere idam hafif kalır" dedi.

DHA | 02.08.2018 - 14:55..
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Hakkari Yüksekova'da önceki gün, eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı görev yaptığı üs bölgesinde ziyaret ettikten sonra kendi otomobiliyle dönerken, PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı inilak ettirmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya, dün Şarkışla İlçe Şehitliği'nde dualar ve gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Astsubay Karakaya: Eşim ve çocuğum yüreğimde yaşayacaklar

Hem eşini hem de öpüp koklamaya doyamadığı bebeğinin acısını yaşayan Serkan Karakaya, cenaze töreni ve kayınvalidesinin evinde dua okunmasının ardından bu sabah memleketi Kayseri'ye geldi.

Melikgazi ilçesindeki babaevinde taziyeleri kabul eden Serkan Karakaya, Demirören Haber Ajansı'na açıklamada bulundu.

Astsubay Karakaya: Eşim ve çocuğum yüreğimde yaşayacaklar

"İDAM BUNLARA KURTULUŞ OLUR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dün cenaze töreninde dile getirdiği idam cezasıyla ilgili konuşan Serkan Karakaya, ''Ben bunların idamına karşıyım'' diyerek sözlerine başladı. "Sakın yanlış anlaşılmasın. İdam bunlara kurtuluş olur, hafif olur" diye konuşmasını sürdüren Karakaya, şöyle dedi:
''Cumhurbaşkanımızla Sivas Şarkışla'da da konuştuk. İdam yasasının getirilmesinin taraftarı değilim. Türk milleti beni yanlış anlamasın. İdama karşı olma nedenim; idam, o şerefsizlere en basit ve kolay ceza. İdam onlara hafif kalır. 2 dakikada idam sehpasında sallanacaklar, tamam. Ama, benim acım dinmeyecek. Ya da diğer şehit kardeşlerimin ailelerinin acısı dinmeyecek. Onları günahsız insanlar, vatan evlatları nerede şehit olduysa, orada, şehit ailesine teslim edecekler. O zaman daha güzel cezalar olacaktır. Bu nedenle ben idama karşıyım.''

Şehit anne ve bebeği son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

Astsubay Karakaya: Eşim ve çocuğum yüreğimde yaşayacaklar

Astsubay Karakaya: Eşim ve çocuğum yüreğimde yaşayacaklar

"DÖVMEYİ OĞLUM DOĞUNCA YAPTIRMIŞTIM"

Acılı baba, Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, sol kolundaki şehit oğlunun adının yazılı olduğu dövmeyle ilgili de, ''Kolumdaki dövmeyi Uşak'ta çalıştığımda oğlum doğunca yaptırmıştım. O ve sevgili eşim benim hep yüreğimde olacaklar'' dedi. Serkan Karakaya, eşi Nurcan'ın doğum gününün 11 Ağustos olduğunu belirterek, ''Olay günü yaş günü için değil, ziyarete gelmişti'' diye konuştu.

Astsubay Karakaya: Eşim ve çocuğum yüreğimde yaşayacaklar

Astsubay Karakaya: Eşim ve çocuğum yüreğimde yaşayacaklar

Astsubay Karakaya: Eşim ve çocuğum yüreğimde yaşayacaklar

Astsubay Karakaya: Eşim ve çocuğum yüreğimde yaşayacaklar

Astsubay Karakaya: Eşim ve çocuğum yüreğimde yaşayacaklar

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