Astsubay Karakaya'nın eşi ve çocuğuyla son fotoğrafı

Nurcan Karakaya (26), 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'yı yanına alarak Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan eşi Astsubay Serkan Sarıkaya'ya sürpriz yapmak için ziyarete gitmişti.

SALDIRIDA ŞEHİT OLDULAR

PKK'lı teröristler bu ziyaretin dönüşünde alçak bir saldırı düzenleyerek anne ve bebeğini şehit ettiler. Bu acı tüm ülkeyi yasa boğdu.

"VEDA FOTOĞRAFI OLDU"

Karakaya ailesinin patlamadan 20 dakika önce çektikleri fotoğrafı ortaya çıktı. Astsubay Serkan Karakaya, fotoğrafla ilgili, "10 gündür görememiştim onları. Operasyondan gelmiştim. Sırtımın teri kurumamıştı. Onları görünce yorgunluğumu unuttum. Hatıra fotoğrafı çektirdik. Nereden bileyim hatıra diye çektirdiğimiz resimler veda fotoğrafı oldu" dedi.