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Astsubay, kazada dağılan otomobil parçalarını temizledi

İzmir'de yaşanan trafik kazasının ardından jandarma trafik astsubayı, başka bir aracın da kaza yapmaması için yola dağılan otomobil parçalarını süpürdü.

İHA | 27.05.2018 - 17:14..
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Tire- Belevi karayolunda, bir kamyon ile özel otomobilin karıştığı trafik kazasından sonra ilginç görüntüler yaşandı.

Tire Jandarma Komutanlığı Trafik ekibi olay yerinde örnek bir davranışa imza attı.

Astsubay, kazada dağılan otomobil parçalarını temizledi

OTOMOBİL PARÇALARINI TEMİZLEDİ

Kaza yerine kısa sürede ulaşan ekip, her zamanki rutin işlemlerini tamamladı. Bu esnada trafik ekibinde görevli bir astsubay, kaza sonrası karayoluna saçılan iki otomobile ait parçalarının trafik güvenliğini önemli ölçüde tehdit ettiğini fark etti.

Ekip arabasına giderek bagajdan fırçasını çıkaran Jandarma personeli, karayolunu kendi görevi olmamasına rağmen dakikalarca temizledi ve ardından yolu trafiğe açtı.

Astsubay, kazada dağılan otomobil parçalarını temizledi

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