Çeşme’ye tatil yapmak için giden ve oradan da Urla’da olan ağabeyini ziyaret eden oyuncu, ailesiyle birlikte gece yemek yedikten sonra tekrar evine dönmek için arabasına bindi. Urla'dan Çeşme’ye dönüşü sırasında tenha olan yolda kırmızı ışığın yanıyor olmasına rağmen yola fırlayan bir araç, Asuman Dabak'ın arabasına hızla çarptı.

KEMERİ HAYATINI KURTARDI

Kendisine çarpan arabayı kullanan gencin dikkatsizliği yüzünden meydana gelen kazada Asuman Dabak, ölümden döndü. Dabak’ın aracını kullanırken emniyet kemeri takılı olması hayatını kurtardı. Buna rağmen ünlü oyuncu boynundan darbe aldı.

Asuman Dabak, “Şükürler olsun hepimiz hayattayız. Allah hepimizi beterinden korusun ama gençler araba kullanırken lütfen daha dikkatli olsun” dedi. Oyuncuya ilk müdahalenin hastanede yapıldığını daha sonra boyunluk takmak zorunda olduğu ama durumunun iyi olduğunu menajeri Tümay Özokur yaptığı açıklama ile duyurdu.