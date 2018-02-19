Asus Zenfone 5 detayları ortaya çıktı

“Taklitler aslını yüceltir” mantığıyla mı yapılıyor bilinmez ama büyük firmalarözgün tasarımları bir kenara bırakıp, birbirlerinin neredeyse aynısını yapıyor. Asus firması kullanıcıya “iPhone’a paran yetmez al bak Asus Zenfone 5 var” diyerek bu telefonu bu mantıkla tasarladığını düşünüyoruz.

Sızan görselde, iPhone X’ten daha küçük bir “çentik” alanı sunması ilk detaylar arasında. Ekran boyutu 6.3 inç olan cihaz 18:9 formatında bir çözünürlük sunacak. Bu da Youtube veya başka platformlarda video izlerken (eğer desteği gelmezse) ekranın üst ve alt kısımlarında siyah bir görüntüyle karşılaşacağımız anlamına geliyor.

Parmak izi okuyucunun telefonun arkasında olacağı ilk çizim görsellerinde belirtilmişti. Çentiğin bulunduğu yerde kızılötesine benzer bir sensör bulunuyor. Yüz tanıma ile gelmesi olası.

Şu anlık resmi bir açıklama ve sızan bir görsel haricinde pek bir bilgi bulunmuyor. İlerleyen günlerde pil değerleri, kullanılan ekran (Amoled, OLED vs.), kapasite ile ilgili bilgiler sızabilir.

Tasarım açısından baktığımızda gerçekten inovatif bir tasarım sürmek yerine, iPhone X’in neredeyse aynısını yapması ve bazı markaların bir sonraki tasarımlarını iPhone X’ten esinlenebileceğini düşünüyoruz.