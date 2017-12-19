Nesli tükenme tehdidi altında olan Asya çitası için yetkililer uyarı yaptı. Bu uyarıda Asya çitasının korunması ve neslinin tükenmemesi için bir dizi önlem alınması gerektiği vurgulandı.

Asya çitalarının sayısı 50'nin altına düştü ViDEO

SAYILARI 50'NİN ALTINDA

Yetkililer, genellikle İran'da yaşayan Asya çitalarının sayılarının 50'nin altına düştüğünü belirtti.

Fotoğraf kaynak Vahid Salemi

FONUN KESİLMESİNE TEPKİ YAĞDI

Asya çitalarının korunması için Birleşmiş Milletler (BM)'in verdiği fonun kesilmesine de çevreciler ve bilim insanlarından tepki geldi.

Acil müdahale olmazsa çitaların neslinin tükeneceğini söyleyen İranlı çevreci Jamshid Parchizadeh, "Fon olmaması, Asya çitalarının soylarının tükenmesi demek. İran'da Asya aslanları ile Hazar kaplanının nesli tükenmişti. Şimdi de Asya çitalarının yok olduğunu görmek üzereyiz." dedi.