Nesli tükenme tehdidi altında olan Asya çitası için yetkililer uyarı yaptı. Bu uyarıda Asya çitasının korunması ve neslinin tükenmemesi için bir dizi önlem alınması gerektiği vurgulandı.
Asya çitalarının sayısı 50'nin altına düştü ViDEO
SAYILARI 50'NİN ALTINDA
Yetkililer, genellikle İran'da yaşayan Asya çitalarının sayılarının 50'nin altına düştüğünü belirtti.
Fotoğraf kaynak Vahid Salemi
FONUN KESİLMESİNE TEPKİ YAĞDI
Asya çitalarının korunması için Birleşmiş Milletler (BM)'in verdiği fonun kesilmesine de çevreciler ve bilim insanlarından tepki geldi.
Acil müdahale olmazsa çitaların neslinin tükeneceğini söyleyen İranlı çevreci Jamshid Parchizadeh, "Fon olmaması, Asya çitalarının soylarının tükenmesi demek. İran'da Asya aslanları ile Hazar kaplanının nesli tükenmişti. Şimdi de Asya çitalarının yok olduğunu görmek üzereyiz." dedi.