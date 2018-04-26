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At arabası virajı alamayınca kamyonete çarptı

Nevşehir’de virajı alamayan at arabasının park halindeki kamyonete çarptığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 26.04.2018 - 07:12..
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Merrkez ilçeye bağlı Çat kasabasında geçimini at arabasıyla çevrede bulunan boş şişeleri toplayarak sağlayan Ercan Üzgü kontrolündeki at arabası, hızını alamayınca park halindeki kamyonete çarptı.

At arabası virajı alamayınca kamyonete çarptı VİDEO

ŞOKE OLDULAR

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Ercan Üzgü ve yanında bulunan kadın çarpışma sonrasında kısa süreli bir şok yaşadı.

Çarpışma anında ortaya çıkan gürültü sonrasında ise çevredeki vatandaşlar Ercan Üzgü ve yanındaki kadına yardıma koştu.

Kazada yara almayan Ercan Üzgü, at arabasını sürerek yoluna devam etti.

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