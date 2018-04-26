At arabası virajı alamayınca kamyonete çarptı

Adana'da ailesinden habersiz sokağa çıkan 2 yaşındaki çocuk, bir kişinin fark etmesi sonucu polisler tarafından yakınlarına teslim edildi.

Emrah, önceki akşam ailesiyle Arnavutköy’deki bir balıkçıda yemek yedi.

1 FBI'ın işkence belgeleri yayımlandı 13 yıl boyunca ABD'de tutuklu bulunan Katarlı Ali el-Marri'nin FBI ajanları tarafından gördüğü işkence raporları ortaya çıktı.

2 YPG'nin Suriye'deki mühimmat deposu vuruldu Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesindeki YPG'nin mühimmat deposunu vurdu.

3 Stylianides: "Türkiye'ye yardım etmeliyiz" Mültecilere kapısını açan Türkiye'den övgüyle söz eden ve gerekli yardımın yapılması gerektiğini söyleyen Christos Stylianides, verilen vaatlerinde yerine gerilmesi yönünde uyarıda bulundu.

4 Yunanistan AB'nin en borçlu ülkesi Avrupa İstatistik Ofisi'nin raporuna göre, batık ülke Yunanistan Avrupa Birliği'nin en yüksek borca sahip ülkesi.

5 Akın Atalay tahliye edildi 7 yıl 13 ay hapis cezası alan Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, tahliye edildi.

6 Game of Thrones'ta oyunculara ceza sözleşmesi Dünyanın en çok izlenen dizilerinden Game Of Thrones dizisinin oyuncuları yeni bir sözleşme imzaladı. Eğer dizi finali basına sızarsa, 30 milyon dolar ceza gelecek.