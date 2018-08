At binen kadınlar daha sağlıklı oluyor

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan ata binmenin bazı hastalıklara iyi geldiği belirtildi.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Atçılık ve Binicilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz, atların özellikle kadınlar üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu söyledi.

"SAĞLIK SORUNLARINA DAHA AZ EĞİLİMLİ OLUYORLAR"

Onmaz, "Yapılan çalışmalara göre, atları olan kadınlar, olmayanlara göre ortalama 15 yıl kadar daha fazla yaşıyor. Ayrıca atları olan kadınların zaman içerisinde ortaya çıkan yüksek tansiyon, diyabet ve kalple ilgili sağlık sorunlarına daha az eğilimli olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda binicilik faaliyetleri ve atlarla birlikte geçirilen dış ve sosyal aktiviteler, kadınların kendilerini daha iyi hissetmelerini ve hayata daha sıkı bağlanmalarını sağlıyor" dedi.

"ÇİFTLERE AT ALMA ÖNERİSİNDE BULUNUYORUZ"

Türkiye’de at sahibi olma oranının diğer gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında çok düşük olduğunu dile getiren Doç. Dr. Onmaz, şunları söyledi: "Uzun ve sağlıklı bir hayat için bu oranın yükseltilmesi gerekiyor. İmkanı olan vatandaşlarımızın eşlerine doğum günü, evlilik yıl dönümü, yeni yıl gibi kutlama yapılan ya da hediye alınan günlerde çiftlere at almaları önerisinde de bulunuyoruz. Çünkü, atlar aynı zamanda çağın hastalığı stresten de uzak tutuyor. Bunun yanında ata binen kadınlar, formda kalmak için sağlıklı ve dengeli besleniyor, kilo kontrolü önemli yer tutuyor. Bu nedenle daha uzun, planlı ve mutlu bir yaşam için eşlere at sahibi olmaların tavsiye ediyoruz."