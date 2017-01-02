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At kesenlere jandarma baskını: 2 gözaltı

Manavgat'ta bulunan bir at çiftliğine düzenlenen baskında kesilmiş atlara ait parçalar, ölü ve ölüme terk edilmiş atlar ele geçirdi.

İHA | 02.01.2017 - 15:36
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AT

Etrafı tel çitle çevrili, içerisinde hangar şeklinde bir depo bulunan ormanın kenarındaki at çiftliğinde kaderine terk edilmiş 5 atın yanı sıra 1 tane ölüme terk edilmiş yerde can çekişen, 1 tane de öldürülmüş at ve kesilmiş atların iç organları bulundu.

"KÖPEKLERE VERİYORUZ"

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan F.D. ve S.E., atları satmadıklarını, kestikleri atların etlerini çiftlikteki köpeklere verdiklerini iddia ettiler.

Diğer taraftan, yapılan ihbarın ardından konuyla ilgili bilgi verilen zabıta ekipleri jandarma ile birlikte olay yerine giderek tutanak hazırlarken, F.D. ve S.E., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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