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Ata Demirer, Bodrum'da Deniz Temizliği Yaptı

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Bodrum'da düzenlenen etkinlikte denize dalış yaparak atık çıkardı.

05.04.2017 - 14:43
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Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçların katılımıyla düzenlenen "deniz dibi temizliği" çalışmasına dalış yaparak destek verdi.

Ata Demirer, Bodrum'da Deniz Temizliği Yaptı

Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği, Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde devam etti. Bodrum Belediyesi'nde görevli 13 dalgıcın yürüttüğü temizlik çalışmasına Ata Demirer de katıldı.

Ata Demirer, Bodrum'da Deniz Temizliği Yaptı

Tavşan Adası etrafında yaklaşık 45 dakika dalış gerçekleştiren Demirer, daha sonra diğer dalgıçlarla çıkarttıkları atıkları kıyıya ulaştırdı. Karaya, kendisini bekleyen vatandaşlar ve öğrencilerin alkışlarıyla çıkan Demirer, esprileriyle de vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı.

Ata Demirer, Bodrum'da Deniz Temizliği Yaptı

"BÜTÜN ATIKLARI ÇIKARTTIK"

Ata Demirer, yaptığı açıklamada, güzel bir dalış gerçekleştirdiklerini söyledi. Deniz dibinin göründüğü gibi olmadığını belirten Demirer, "Denizden neler çıkmadı ki... Mavi yolculuk yapanların bütün atıklarını çıkarttık. Dışarıdan parlak ve temiz görünüyor ancak aşağısı biraz sıkıntılı." dedi.

Ata Demirer, Bodrum'da Deniz Temizliği Yaptı

Demirer'in dalışı ve deniz dibindeki temizlik çalışması, sualtı kameralarınca görüntülendi. Temizlik çalışmasında denizden sandalye, otomobil lastiği, cam ve pet şişe atıklarının da olduğu yarım tona yakın çöp çıkartıldı.

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