Ata Demirer dalgıç kıyafeti giyip denizden çöp topladı

Muğla'nın Bodrum Belediyesi tarafından 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen deniz dibi temizliği, Gümüşlük Mahallesi'yle sürdü.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA ATA DEMİRER DE KATILDI

Çalışmaya bu kez oyuncu ve komedyen Ata Demirer de katıldı. Dalgıç kıyafetlerini giyen Ata Demirer, son süngerci 'Aksona Mehmet' lakaplı Mehmet Baş ve dalgıçlarla birlikte, denize daldı. Tavşan Adası ve Gümüşlük sahilinde yaklaşık 1 saat dalış gerçekleştiren Demirer, denizde çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

"DENİZLERİN DAHA TEMİZ KALMASINA KATKIDA BULUNMAK İSTEDİM"

Denizden pet şişe, cam ve içecek atıkları gibi çeşitli çöpler topladıklarını belirten Ata Demirer, "Yazın önemli bir bölümün tatil için Bodrum cennetinde geçiriyorum. Bu nedenle denizlerin daha temiz kalmasına katkıda bulunmak istedim. Bende ünlü denizci ve Bodrumlu dalgıç arkadaşlarımla yaklaşık 1 saat dalış yaparak insanların tatil yaptıkları yere attıkları çöpleri temizledim. Tatile gelenler daha duyarlı olması gerekir. Deniz dibi yüzeyi gibi parlak değil" dedi.

600 KİLO ÇÖP TOPLANDI

Belediye ekipleri tarafından yapılan deniz dibi temizliğinde yaklaşık 600 kilo çeşitli çöp toplandı.