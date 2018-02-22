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Ata Demirer evleniyor

Ünlü komedyen, iki aydır birlikte olduğu oyuncu Alara Bozbey'le evlenme kararı aldı.

Haber Merkezi | 22.02.2018 - 08:04..
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Birinci evliliğini oyuncu Özge Borak'la yapan Ata Demirer, boşandıktan sonra aradığı mutluluğu bir türlü bulamamıştı.

Ata Demirer evleniyor

İKİNCİ ŞANS

Demirer, Alara Bozbey ile de üç yıl önce bir süre birliktelik yaşadıktan sonra ayrılmıştı. Birbirlerine ikinci şansı veren ikili, iki ay önce yeniden ilişkiye başlamıştı. Ünlü komedyen, sevgilisini annesi Ayten Kaçar'la tanıştınp çektirdiği fotoğrafı kalp emojisiyle sosyal medyada paylaşarak aşkını ilan etmişti.

İKİNCİ KEZ EVLENECEK

Önceki gün 31 yaşına basan sevgilisiyle çektirdikleri fotoğrafı, "İyi ki doğdun Aloşum" notuyla paylaşan Demirer, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

DÜĞÜN BOZCAADA'DA

Evlilik karan alan çift, mutlu haberi aileleriyle paylaştı. Önümüzdeki yaz evlenecek olan ikili, düğünü Bozcaada'da yapacak.

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