Ata Demirer yazı Bozcaada'da geçiriyor

Bozcaada'ya olan tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, adeta yaz aylarında zamanının büyük bölümünü burada aldığı evde geçiriyor. Yörede çektiği 'Eyvah Eyvah' filmiyle Çanakkale'nin tanıtımına ve turizmine önemli katkı sunan Demirer, denize olan tutkusunu sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla gösteriyor.

TEK NEFESTE 20 METRE DALIŞ

Bir süre önce serbest dalış yaparak zıpkınla balık avlayan Çanakkaleli Müjdat Turan'la tanışan Demirer, şimdi de dalışa merak sardı. Müjdat Turan'ın tüpsüz dalışta, tek nefesle 20 metre derinliğe kadar inerek, 4.5 dakikaya yakın sualtında kalıp, boyu büyüklüğünde akya ve çıplak türü balıkları avladığını öğrenen Ata Demirer de eline zıpkın aldı. Müjdat Turan ile birlikte zaman buldukça güzel havalarda Bozcaada çevresinde serbest dalış yaparak zıpkınla balık avlayan Ata Demirer'in, sosyal medyada dolaşan bir fotoğrafı ise takipçilerinin ilgi odağı oldu.

Ünlü oyuncunun Müjdat Turan ile çekilmiş balıkadam kıyafetli fotoğrafında korku ve endişeyi ifade eden bakışları, Görenlerin dikkatinden kaçmadı. Oyuncu ve komedyen Ata Demir'in, yaklaşık 2 dakika sualtında kalıp, 10- 15 metre derinliğe kadar indiği ve avlamayı hayal ettiği büyük bir akya ya da çıplak balığını beklediği belirtildi.