Ata Demirer'in yeni sevgilisi

45 yaşındaki Ata Demirer, 2014 yılında Özge Borak'tan boşandıktan sonra Alara Bozbey ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İLK KARE

Bir süre sonra ayrılan ikili, 3 yıllık sürenin ardından yeniden bir araya geldi. 2018'in ilk gününde birlikteliklerini açıklayan Ata Demirer, sevgilisiyle birlikte ilk kez görüntülendi.

MUTLULAR

Bir mekandan çıkarken objektiflere yakalanan ikilinin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

14 YAŞ FARK VAR

Ata Demirer'den 14 yaş küçük olan Alara Bozbey, zaman zaman televizyon ekranlarında boy gösteriyor.