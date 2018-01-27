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Ata Demirer'in yeni sevgilisi

Ünlü oyuncu Ata Demirer, yeni sevgilisi Alara Bozbey ile birlikte ilk kez görüntülendi.

Haber Merkezi | 27.01.2018 - 14:12..
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45 yaşındaki Ata Demirer, 2014 yılında Özge Borak'tan boşandıktan sonra Alara Bozbey ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İLK KARE

Bir süre sonra ayrılan ikili, 3 yıllık sürenin ardından yeniden bir araya geldi. 2018'in ilk gününde birlikteliklerini açıklayan Ata Demirer, sevgilisiyle birlikte ilk kez görüntülendi.

Ata Demirer'in yeni sevgilisi

MUTLULAR

Bir mekandan çıkarken objektiflere yakalanan ikilinin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

14 YAŞ FARK VAR

Ata Demirer'den 14 yaş küçük olan Alara Bozbey, zaman zaman televizyon ekranlarında boy gösteriyor.

Ata Demirer'in yeni sevgilisi

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