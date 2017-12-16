Ata tecavüz etti para cezası kesildi

Çorlu'da oturan E.K., atını otlaması için Hatip Mahallesi'ndeki Kalelik mevkiine bağlayıp ayrıldı.

ATIN SAHİBİ İHBAR ETTİ

Yaklaşık 4 saat sonra kontrol için dönen E.K., atının yanında, belden aşağısı çıplak olan E.Ç.'yi görerek polise ihbarda bulundu.

Ata tecavüz iddiasıyla gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen 24 yaşındaki E.Ç. ifadesi için Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kardeşinin atını otlatmaya götürdüğünü ve diğer atın da orada olduğunu anlatan E.Ç.'nin 'tecavüz' suçlamasını kabul etmediği ifade edildi.

600 LİRA CEZA KESİLDİ

Çorlu Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla şüpheli E.Ç.'ye, Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesi (j) bendindeki 'Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak' suçlamasıyla 600 lira idari para cezası kesildi.

Şüpheli ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.