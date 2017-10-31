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ATAK 2 Taarruz Helikopteri'nden ilk görüntü

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından paylaşılan konsept tasarımlarda projelere ilişkin bazı bilgilere yer verildi.

31.10.2017 - 15:13
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Buna göre, ATAK 2 Taarruz Heli̇kopteri̇, T129 ATAK Helikopteri'nde kazanılan teknolojik bilgi birikimi ve operasyonel tecrübeyle tamamen milli olarak, yerli imkan ve kabiliyetlerle tasarlanacak.

T625 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında geliştirilen alt sistemlerin de kullanılacağı ATAK 2, artırılacak faydalı yük, modern aviyonik sistemler ve düşürülmüş lojistik maliyetiyle yüksek performansa sahip olacak.

ATAK 2 Taarruz Helikopteri'nden ilk görüntü

10 Ton Sınıfı Genel Maksat Heli̇kopteri̇ Projesi ile arama-kurtarma ve deniz üstü operasyonlara uygun, askeri konfigürasyona sahip 10 ton sınıfında bir genel maksat helikopterinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Helikopter, ayakta durmaya elverişli geniş kabinli, arkadan rampa kapağı olan ve katlanabilir iniş takımları bulunacak şekilde operasyonel gereksinimler göz önünde bulundurularak tasarlanacak.

ATAK 2 Taarruz Helikopteri'nden ilk görüntü

10 Ton Sınıfı Genel Maksat Heli̇kopteri̇, 20'den fazla personel kapasitesine, 170 knot azami hıza ve bin kilometre menzile sahip olacak şekilde donatılacak.

Helikopter, gelişmiş teknolojik görev ve uçuş sistemlerini barındıracak.

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