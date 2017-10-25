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ATAK Dubai'de şov yapacak

TUSAŞ, katılacağı uluslararası organizasyonlarda Asya ve Orta Doğu pazarlarına yönelik iddiasını ortaya koyacak.

25.10.2017 - 10:16
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ/TAI), kasım ayında Tayland'da Savunma ve Güvenlik Fuarı ile Dubai Airshow'a katılacak.

İLK KEZ UÇUŞLU GÖSTERİ

ATAK helikopteri, en dikkat çekici havacılık gösterilerinden birine ev sahipliği yapan Dubai'de ilk kez uçuşlu gösteri gerçekleştirecek.

ATAK Dubai'de şov yapacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ, 6-9 Kasım'da Tayland’da Savunma ve Güvenlik Fuarı'na, 12-16 Kasım'da da Dubai Airshow'a katılacak. TUSAŞ, bu kapsamda iki farklı coğrafyada savunma pazarındaki etkinliğini artırmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirecek.

T129 ATAK helikopteri, en dikkat çekici havacılık gösterilerinden birine ev sahipliği yapan Dubai’de ilk kez uçuşlu gösteri gerçekleştirecek.

3 GÜN GÖSTERİ

T129 ATAK’ın, Dubai Airshow’un ilk 3 günü gösteri yapması planlanıyor. Kuruluş, statik alanda sergileyeceği ANKA-S, HÜRKUŞ ve T625 helikopteriyle de Dubai Airshow'a güçlü bir katılım gösterecek.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, fuarın ilk günü şirketin şalesinde, T129 ATAK helikopterinin gösteri uçuşu dolayısıyla düzenlenecek resepsiyonda misafirleriyle bir araya gelecek. Şirket, Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'na ise ANKA, HÜRKUŞ, Milli Muharip Uçak ve ATAK maketleriyle katılarak, savunma ve havacılık sektöründe hızla büyüyen Asya pazarında adından söz ettirmeyi hedefliyor.

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