ATAK helikopterinden 20 PKK'lının öldürüldüğü anlar

Terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar, kararlılıkla sürdürülüyor.

Yaz-kış demeden devam eden operasyonlar kapsamında; örgüte ağır darbeler vuruldu.

20 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Son olarak; Bitlis'teki Sehi Ormanlarında düzenlenen operasyonda 20 PKK'lı terörist öldürüldü.

ATAK helikopteri 20 PKK'lıyı böyle vurdu VİDEO

ATAK HELİKOPTERİNDEN KAÇIŞ YOK

Yerli silah sistemleriyle donatılan ATAK helikopteriyle teröristlerin öldürüldüğü anlara ait görüntülere A Haber ulaştı.

"ONLARI SİZ ÖLDÜRMEDİNİZ..."

Şehit cenazesine katılan Özel Harekatçının kolunda bulunan bantta; Enfal Suresi 17. ayet yazılıydı: “Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü onları. Attığın zaman onu sen atmadın. Allah attı.”

İHA füzelerinde de; Enfal Suresi 17. ayeti işaret eden 8/17 yazısı bulunuyor.