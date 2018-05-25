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ATAK helikopterleri için Pakistan ile imzalar atıldı

Yerli ve milli proje T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, yapılan anlaşma sonucu Pakistan'a ihraç ediliyor.

AA | 25.05.2018 - 11:26..
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) tarafından geliştirilen ve üretilen ATAK helikopteri, sahadaki başarısına ihracatı da ekledi.

TSK'DA 35 ADET VAR

TSK ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterine 2015 yılından bu yana 35 ATAK helikopteri teslim edildi ve bu helikopterler aktif şekilde terörle mücadele operasyonlarında kullanılıyor.

ATAK helikopterleri için Pakistan ile imzalar atıldı

GÖRÜŞMELER OLUMLU SONUÇLANDI

Savunma sanayisindeki milli ve özgün üretim modelinin en dikkat çeken ürünleri arasında yer alan ATAK helikopteri, ortaya koyduğu üstün performansla ihracat kapısını da araladı. Pakistan ile ATAK helikopterine yönelik bir süredir devam eden görüşmeler olumlu sonuçlandı.

BEYANNAMEDE AÇIKLANDI

Görüşmelerde gelinen nokta, AK Parti'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler Seçim Beyannamesi'nin savunma, havacılık ve uzay sanayisiyle ilgili bölümünde ortaya konuldu.

ATAK helikopterleri için Pakistan ile imzalar atıldı

Beyannamede, çok yakın zamanda Pakistan ile 30 adet ATAK helikopteri satış sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

Böylece Pakistan ile Türkiye arasında savunma alanında uzun süredir var olan iş birliği ve ikili ilişkiler yeni bir boyut kazandı.

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