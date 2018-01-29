1 2. Ordu Komutanu İsmail Metin Temel Burseya'da Zeytin Dalı Harekatı'nın 10. gününde, operasyonların başındaki isim olan İsmail Metin Temel, teröristlerden arındırılan Burseya Dağı'na gitti.

2 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için kardan tank yaptılar Kartepe Kayak Merkezi'nde, İbrahim Kurt ve Selman Süzer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için kardan tank yapıp, boyadılar.

3 ATAK'lar Afrin'deki hedefleri vurdu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında ilk kez görev alan yerli üretim ATAK helikopteri, Afrin'in batısındaki terör hedeflerini vurdu.

4 Botokstan daha etkili yüz maskesi Cildiniz için botokstan daha etkili olabilecek bu maskeyi mutlaka denemelisiniz.

5 Arda Turan sevgilisine komşu oldu Barcelona’dan İstanbul’a dönen Arda Turan, sevgilisi Aslıhan Doğan’ın oturduğu siteden ev kiraladı.

6 Yurt dışı seyahatlerinizi ucuza getirmenin yolları Bayram tatili, dönem sonu dedik, ne zamandır gerçekleştirmek istediğimiz yurt dışı seyahatimiz için uygun bir aralık bulduk. Peki döviz kurları almış başını gitmişken, nasıl yapacağız şu seyahati?