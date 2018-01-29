Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik ilgili kararlarıyla Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilen harekat kapsamında terör hedefleri vuruluyor.
İŞARETLİ ALANLAR TAM İSABETLE VURULDU
Terör örgütü hedeflerinin kara unsurlarınca lazer sistemleriyle titizlikle işaretlenmesinin ardından T-129 ATAK helikopterleri, bölgeyi ateş altına aldı.
Teröristlerin bulunduğu alanları vuran helikopterler, harekat sırasında yerli üretim "Cirit" lazer güdümlü füzeleri de kullandı.
ATAK'lar Afrin'deki hedefleri vurdu VİDEO