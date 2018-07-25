taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.369
USD
4,8293
EURO
5,6428
ALTIN
190,82
PETR
74,1900

Ataköy- İkitelli Metro Hattı'nın açılış tarihi belli oldu

Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro Hattı, 2019 yılında hizmete girecek.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 17:35..
  1. Haberler
  2. Projeler
Ataköy- İkitelli Metro Hattı'nın açılış tarihi belli oldu

Bir süre önce inşaatı başlayan Ataköy- Basın Ekspres- İkitelli Metro Hattı'nın çalışmaları sürüyor.

SAATTE TEK YÖNDE 45 BİN YOLCU TAŞINAACK

Ataköy - Basın Ekspres- Ataköy Metro Hattı, 13 kilometre uzunluğunda olacak ve saatte tek yönde 45 bin yolcu taşıyacak.

Ataköy- İkitelli Metro Hattı'nın açılış tarihi belli oldu

2019'DA AÇILACAK

Ataköy- Basın Ekspres- İkitelli Metro Hattı'nın 2019 yılının sonunda açılacağı açıklandı. Bu hatla birlikte yolculuk süresi 19 dakikaya düşecek.

Ataköy- İkitelli Metro Hattı'nın açılış tarihi belli oldu

HATTA YER ALACAK DURAKLAR

Hatta bulunacak duraklar şu şekilde; Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme, Kuyumcukent, İhlas Yuva, Mimar Sinan Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi, Halkalı Caddesi, Mehmet Akif, Bahariye, Masko, İkitelli Sanayi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alpay Özalan HDP'lilere geçit vermedi

Alpay Özalan HDP'lilere geçit vermedi

397
Kayıp Evrim'in babasından çelişkili ifadeler

Kayıp Evrim'in babasından çelişkili ifadeler

89
Başpiskopos Amvrosios: Yangının nedeni ateist Çipras

Başpiskopos Amvrosios: Yangının nedeni ateist Çipras

171
Rafet El Roman'dan yeni sevgili haberlerine yalanlama

Rafet El Roman'dan yeni sevgili haberlerine yalanlama

104
Meral Akşener kurultayda aday olmayacak

Meral Akşener kurultayda aday olmayacak

217
İletişim ve Strateji Başkanlıklarına atama yapıldı

İletişim ve Strateji Başkanlıklarına atama yapıldı

51
Ormana girenlerden yolunu kaybedip ölenler oldu

Ormana girenlerden yolunu kaybedip ölenler oldu

126
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM