Ataköy- İkitelli Metro Hattı'nın açılış tarihi belli oldu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Brunson'un ev hapsine alınmasına ilişkin "Yeterli değil. Brunson aleyhinde güvenilir bir kanıt görmedik" ifadelerini kullandı.

Kuzey Atlantik Okyanusu’nda yer alan ve Danimarka’ya bağlı olan Faroe Adaları’nın başkenti Torshavn, yaz aylarında sıcaklığın 12-13 dereceye çıkmasıyla çok sayıda turist ağırlıyor.

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Srebrenitsa'nın sembol annesi toprağa verildi

1995 yılındaki Srebrenitsa'daki soykırımda eşi, iki oğlu ve birçok akrabasını kaybeden, ardından adalet için 23 yıl mücadele eden Bosnalı Hatice Mehmedovic son yolculuğuna uğurlandı.