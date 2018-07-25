Ataköy- İkitelli Metro Hattı'nın açılış tarihi belli oldu

Bir süre önce inşaatı başlayan Ataköy- Basın Ekspres- İkitelli Metro Hattı'nın çalışmaları sürüyor.
SAATTE TEK YÖNDE 45 BİN YOLCU TAŞINAACK
Ataköy - Basın Ekspres- Ataköy Metro Hattı, 13 kilometre uzunluğunda olacak ve saatte tek yönde 45 bin yolcu taşıyacak.
2019'DA AÇILACAK
Ataköy- Basın Ekspres- İkitelli Metro Hattı'nın 2019 yılının sonunda açılacağı açıklandı. Bu hatla birlikte yolculuk süresi 19 dakikaya düşecek.
HATTA YER ALACAK DURAKLAR
Hatta bulunacak duraklar şu şekilde; Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme, Kuyumcukent, İhlas Yuva, Mimar Sinan Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi, Halkalı Caddesi, Mehmet Akif, Bahariye, Masko, İkitelli Sanayi.