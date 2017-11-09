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Ataköy'de su borusu patladı alt geçit göle döndü

Su sızıntısı nedeniyle alt geçit adeta göle döndü, bazı araçlar oluşan su birikintisinde mahsur kaldı.

09.11.2017 - 10:40
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Sabah saatlerinde Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda henüz bilinmeyen nedenle yer altından geçen su borusu patladı.

Bunun üzerine sızan su, kısa sürede alt geçitte birikti. Bazı sürücüler göle dönen alt geçitte mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan sürücüleri araçlarıyla birlikte kurtardı.

Ataköy'de alt geçit göle döndü GALERİ

Ataköy'de su borusu patladı alt geçit göle döndü

YOL TRAFİĞE KAPANDI, YOĞUNLUK OLUŞTU

Oluşan su birikintisi nedeniyle sahil yoluna bağlanan güzergah trafiğe kapandı. Bu nedenle sahil yolu istikametinde yoğun trafik oluştu.

Mahsur kalan sürücülerin bir kısmı su birikintisini fark etmediklerini belirtirken, bazıları ise geçebileceklerini tahmin ettiklerini ancak araçlarının bozulduğunu söyledi.

Belediye ekipleri, biriken suyu çekmek için çalışma başlattı.

Ataköy'de su borusu patladı alt geçit göle döndü


Ataköy'de su borusu patladı alt geçit göle döndü

Ataköy'de su borusu patladı alt geçit göle döndü

Ataköy'de su borusu patladı alt geçit göle döndü

Ataköy'de su borusu patladı alt geçit göle döndü

Ataköy'de su borusu patladı alt geçit göle döndü

Ataköy'de su borusu patladı alt geçit göle döndü

Ataköy'de su borusu patladı alt geçit göle döndü

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