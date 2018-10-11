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Atalarının izlerini taşıyan sergide buluştular

Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı kapsamında Selçuklulara ait kitabeler, kıyafetler sergilendi.

AA | 11.10.2018 - 09:57..
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Uluslararası işbirliği, çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularının ele alındığı Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı'nda, diplomasi görüşmelerinin yanı sıra kültürel etkinlikler de düzenlendi.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, toplantının yapıldığı otelde, Selçukluların izlerini taşıyan sergi hazırlandı.

Atalarının izlerini taşıyan sergide buluştular

ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Kitabelerin, kıyafetlerin yer aldığı sergi, katılımcıların ilgisini çekti. Sergide yer alan kitabelerden sorumlu hattat Necmi Atik, kitabelerin tek tek işlendiğini, yanlarına açıklamaları, kime ve hangi döneme ait olduklarının yazıldığını söyledi.

Atalarının izlerini taşıyan sergide buluştular

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