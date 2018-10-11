Atalarının izlerini taşıyan sergide buluştular

Adana'da yaşlı adam eşi eve dönsün diye kendini bıçakladı

1 Suudi Arabistan zaman kazanmaya çalışıyor Candaş Tolga Işık, FBI'ın soruşturmaya dahil olması durumunda ihalenin Türkiye'nin üzerine bırakılabileceği uyarısında bulundu.

2 Türkiye'nin ilk tren tekerinin deneme üretimi yapıldı Demir yolu tekerleği üretim sisteminde ilk deneme yapıldı. Kardemir Genel Müdürü Ercüment Ünal "İhracat ağırlıklı bir demir yolu teker üretimi yapacağız" dedi.

3 Büyükçekmece'deki 130 dönümlük arazi artık Galatasaray'ın Büyükçekmece Belediyesi tarafından Galatasaray Kulübü'ne tahsis edilen spor ve sosyal tesis alanı için imza töreni yapıldı.

4 Tarihte çatal bıçak ve kaşık kullanımı Yerini başkasıyla dolduramadığımız, her yemek çeşidi için ayrı bir türünü kullandığımız sofranın gizli kahramanları onlar; çatal, bıçak, kaşık ve hatta chopstick. Bakalım hayatımıza nasıl girmişler...

5 Adana Havalimanında 965 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Adana Şakirpaşa Havalimanı kargo bölümünde yapılan aramada su arıtma aparatları arasına gizlenmiş 965 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

6 Yeşil çay hakkında önemli bilgiler Yapılan araştırmalarda bitkilerin her geçen gün farklı sağlık faydalarının ortaya çıkması, sağlığını doğal yollarla korumak isteyenleri gün içerisinde daha fazla bitki çayı içmeye yönlendiriyor.