Atalay Filiz'in sağlığı yerindedir raporuna itiraz

Sanık Filiz'in avukatı, müvekkilinin suç ehliyetinin yerinde olduğuna ilişkin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin raporunun yetersiz olduğunu savunarak, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden yeni rapor alınmasını istedi.

KİMLİKLERİ KULLANILAN MÜŞTEKİLER KATILMADI

İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, Ankara ve İstanbul'da işlenen üç cinayetten tutuklu sanık Atalay Filiz ile Avukatı Merve Uçanok katılırken, kimlik bilgileri kullanılan müştekiler duruşmaya gelmedi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDEDİR RAPORU VERİLDİ

Hakim Melih Mızrak, sanık Atalay Filiz'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin olarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından celse arası gönderilen raporda, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu tespitinin yapıldığını belirtti.

Sanık Atalay Filiz, önceki celse uzun uzun ifade verdiğini belirterek, "Şu an yeni bir şey söylemeyeceğim, süre istiyorum." dedi.

RAPORA İTİRAZ

Atalay Filiz'in Avukatı Merve Uçanok, dava dosyasına sunduğu 5 sayfalık dilekçe ile müvekkili hakkında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan rapora itiraz etti. Raporun eksik hazırlandığını öne süren Avukat Uçanok, müvekkili hakkında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından yeni rapor hazırlanmasını istedi.

6 AY SONRASINA ERTELENDİ

Avukat Uçanok'un yeni rapor istenmesi talebinin bir sonraki duruşmada değerlendirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 11 Ocak 2018 tarihine erteledi.