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Atama bekleyen öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 30-31 Aralık arası 20 bin öğretmen ataması yapacaklarını söyledi.

Haber Merkezi | 26.10.2018 - 12:00..
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ARALIKTA 20 BİN ATAMA OLACAK

Canlı yayında eğitim konusunda birçok noktaya temas eden Bakan Ziya Selçuk, atama bekleyen öğretmen adaylarına müjdeli bir haber verdi. Aralıkta 20 bin atama yapma hedeflerinin olduğunu söyleyen Selçuk, "MEB'in bir kapasitesi var. İhtiyaç analizi var. 2040'a kadar bir nüfus eğrisi var. Nüfusla ilgili verilere dayalı olarak öğretmen ihtiyacımız belli. Bu anlamda yüzbinlerce öğretmen atamamız fiilen mümkün değil. 10-31 Aralık arası 20 bin öğretmen atanması hedefimiz var. Önümüzdeki yıl için atama rakamları belli değil. Atama yapılacak dallar 9 Kasım'da belli olacak. MEB 30-40 bin atama yapsın deniliyor, bu doğrudan yetkili olduğumuz bir alan değil" ifadelerini kullandı.

Atama bekleyen öğretmenlere müjde

Atama bekleyen öğretmenlere müjde ViDEO

ÖĞRETMEN ADAYLARINA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Ziya Selçuk, "Biz başarılı olursak çocuklar için iyi bir şey yapmış oluruz. Biz ekip olarak bunu başaracağız. Pedagojik formasyonla ilgili uzun yıllardır siz öğretmen adayı olun deniliyor. Yüzbinlerce kişinin belirli bir umutla karşılaşması oluyor. Bunu YÖK ile de konuştuk. Bunun fiili olarak nasıl uygulanacağını da kararlaştırdık. Herhangi bir öğretmen adayı bir yıl tezsiz yüksek lisans alacak. Pedagojik formasyondan farklı bir içerik bu. Bir kişi öğretmenlik hakkını kazandığında bir yıl tezsiz yüksek lisans ile pedagojik içeriği alması temin edilecek" diye konuştu.

9 KASIM'DA BRANŞLAR BELLİ OLACAK

Ziya Selçuk, "Önümüzdeki yıl için atama rakamları belli değil. Atama yapılacak dallar 9 Kasım'da belli olacak. MEB 30-40 bin atama yapsın deniliyor, bu doğrudan yetkili olduğumuz bir alan değil" şeklinde konuştu.

OKUL TEŞVİĞİNİN KALDIRILMASI

"Belirli dönemlerde belirli teşvikler sistemin ihtiyacı olduğu için yapılıyor. Özel öğretimin geliştirilmesi ihtiyacının olduğu dönemde böyle bir teşvik yapılmış. Birçok veli bundan faydalanmış. Şimdi farklı bir bakış açısı var. Yaptığımız araştırma önümüzdeki sürecin daha farklı değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu."

SÖZLÜ SINAVLAR ARALIKTA

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık'ta ilan edilecek, sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık'ta yapılacak.

Alanlar bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek.

Atanacak bu 20 bin öğretmen de MEB'in yeni düzenlemesinden yararlanacak ve sözleşme süreleri 3 artı 1 yıl olacak.

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