taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.807
USD
3,8127
EURO
4,4352
ALTIN
155,37
PETR
59,1700

Ataşehir'de boş binada erkek cesedi bulundu

İstanbul, Ataşehir'de boş bir binada bir erkeğe ait ceset bulundu.

27.10.2017 - 12:08
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde bulunan 2 katlı boş metruk binadan kokular gelmesi üzerine binanın hemen yanında deposu bulunan Ali Çağlar adlı vatandaş durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri inceleme yaptı.

Ataşehir'de boş binada erkek cesedi bulundu

1 AYDAN FAZLA SÜRE ÖNCE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Evde yapılan incelemede bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken bir aydan fazla süredir burada bulunduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri yoğun koku üzerine maske takarak inceleme yaptı. Polisin ve savcının incelemelerinin tamamlanmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ataşehir'de boş binada erkek cesedi bulundu

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Ataşehir'de boş binada erkek cesedi bulundu

Ataşehir'de boş binada erkek cesedi bulundu

Ataşehir'de boş binada erkek cesedi bulundu

Ataşehir'de boş binada erkek cesedi bulundu

Ataşehir'de boş binada erkek cesedi bulundu

Ataşehir'de boş binada erkek cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir
Bakan Yılmaz'ın konvoyundaki makam araçları kaza yaptı
Sivas'a ziyarete giden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konvoyunda bulunan iki araç çarpıştı.
Mardin'de 221 kilometrelik 'Bereket kanalına' deneme suyu
221 kilometrelik 'Bereket kanalına' deneme suyu bırakıldı.
Okmeydanı'nda kaza
Okmeydanı bağlantı yolunda iki kamyonun kaza yapmasıyla bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Sevgilisini intihara sürüklediği iddiasıyla gözaltına alındı
Adana'da, 6. kattan atlayarak intihar girişiminde bulunan kızın babası erkek arkadaşını suçladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Valilikten bozkurt işareti yapan öğretmen açıklaması

Valilikten bozkurt işareti yapan öğretmen açıklaması

236
FETÖ'cü sanığın kahramanlık nidaları mahkeme başkanına takıldı

FETÖ'cü sanığın kahramanlık nidaları mahkeme başkanına takıldı

53
Barzani ve peşmergeleri köşeye sıkıştı

Barzani ve peşmergeleri köşeye sıkıştı

104
İbadi Tillerson'un barışın çağrısına olumsuz cevap verdi

İbadi Tillerson'un barışın çağrısına olumsuz cevap verdi

48
Metin Topuz'un 17-25 Aralık olaylarındaki görüntüleri

Metin Topuz'un 17-25 Aralık olaylarındaki görüntüleri

53
Devletten doğum yapana maddi destek

Devletten doğum yapana maddi destek

70
Serdar Ortaç'ın Acun Ilıcalı pişmanlığı

Serdar Ortaç'ın Acun Ilıcalı pişmanlığı

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM