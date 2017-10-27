Ataşehir'de boş binada erkek cesedi bulundu

Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde bulunan 2 katlı boş metruk binadan kokular gelmesi üzerine binanın hemen yanında deposu bulunan Ali Çağlar adlı vatandaş durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri inceleme yaptı.

1 AYDAN FAZLA SÜRE ÖNCE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Evde yapılan incelemede bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken bir aydan fazla süredir burada bulunduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri yoğun koku üzerine maske takarak inceleme yaptı. Polisin ve savcının incelemelerinin tamamlanmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.





















