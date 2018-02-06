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Ataşehir'de cinayet

İstanbul Ataşehir'de muhasebeci olduğu öğrenilen Abdülkadir Kaya, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

DHA | 06.02.2018 - 03:31..
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Mevlana Mahallesi'nde bulunan sitenin  B Blok 25 numaralı dairesinde gerçekleşen olayda, silahlı kişi yada kişiler sitenin 10. katında bulunan Kaya'nın dairesinin kapısını çaldı.

Ataşehir'de cinayet

KAPIYI AÇAR AÇMAZ KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Kapıyı açan Kaya'ya silahla ateş açtılar. Aldığı yaralarla yere yığılırken saldırıyı gerçekleştiren kişiler olay yerinden kaçtı.Silah seslerini duyan site sakinleri olayın olduğu kata geldiklerinde Kaya'yı kanlar içinde kapının önünde yatarken buldu.Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vücuduna altı kurşun isabet eden Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet haberini alarak olay yerine gelen Abdülkadir Kaya'nın yakınların fenalık geçirirken, yapılan incelemelerin ardından cenaze Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.  Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Ataşehir'de cinayet

Ataşehir'de cinayet

Ataşehir'de cinayet

Ataşehir'de cinayet

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