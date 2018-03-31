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Ataşehir'de fabrika yangını

İnşaat malzemeleri üretilen fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

AA | 31.03.2018 - 13:30..
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Yeni Çamlıca Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde inşaat malzemeleri üretilen fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ataşehir'de fabrika yangını

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILANLAR OLDU

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında oluşan yoğun dumandan etkilenen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.

Ataşehir'de fabrika yangını



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