Ataşehir'de gecekonduda yangın paniği

Ataşehir'de bir gecekonduda çıkan yangında yaşlı kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

EVDEKİ YAŞLI KADINI VATANDAŞLAR ÇIKARDI

Olay saat 23.30 sıralarında Ataşehir Barboros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yanan gecekondunun yanındaki evde yaşlı bir kadın olduğunu öğrenen mahalle sakinleri eve girerek Emine Doğan (80) adlı kadını içerden çıkardılar. Yaşlı kadın sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ümraniye ve Ünalan dan İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Vatandaşlar gecekondunun birileri tarafından yakıldığını iddia etti. Yangında evde bulunan tüpün patlaması ise mahallede paniğe neden oldu. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken polis inceleme başlattı.













