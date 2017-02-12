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Ataşehir'de görme engelli vatandaş rögara düştü

Ataşehir'de yüzde 95 görme engelli olduğu öğrenilen Serkan Boz, kapağı olmayan röğara düştü.

12.02.2017 - 10:51
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İstanbul Ataşehir'de yüzde 95 görme engelli olduğu öğrenilen Serkan Boz kapağı olmayan 4 metre derinliğindeki rögarın içine düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından düştüğü rögardan yaralı olarak kurtarılan Boz ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir'de görme engelli vatandaş rögara düştü

AÇIK OTOPARK BÖLÜMÜNDE MEYDANA GELDİ

23.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Kiptaş Sokak üzerinde bulunan kullanılmayan bir market binasının açık otopark bölümünde meydana geldi.

Ataşehir'de görme engelli vatandaş rögara düştü

KAPAĞI OLMAYAN RÖGARIN İÇİNE DÜŞTÜ

İddiaya göre yüzde 95 görme engelli olan Serkan Boz (35) mahalle sakinlerinin geçiş güzergahı olarak kullandığı kapısı olmayan alanda yürürken 4 metre derinliğindeki kapağı olamayan rögarın içine düştü.

Ataşehir'de görme engelli vatandaş rögara düştü

ARKADAŞLARI KOŞARAK OLAY YERİNE GELDİ

Serkan Boz cep telefonuyla arkadaşlarını aradı. Boz'un arkadaşları koşarak olay yerine geldi.

Ataşehir'de görme engelli vatandaş rögara düştü

HASTANEYE KALDIRILDI

Başından ve ayaklarından yaralanan Serkan Boz ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahalle sakinleri rögar kapağının çalındığını iddia etti. Olayın ardından Ataşehir Belediyesi açık olan rögarın etrafında önlem aldı.

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