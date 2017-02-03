Ataşehir’de adaklık kurban satan Erdal Özgür, sabah İnönü Mahallesi’nde bulunan ofisine geldiğinde iş yerinin kapısının açık olduğunu gördü. Hemen içeriye giren Erdal Özgür, ofisin duvarında bulunan yaklaşık bin 700 lira değerindeki plazma televizyonun olmadığını ve iş yerinin dağıtıldığını fark etti.

KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİ

Ofisi çeşitli açılardan gören güvenlik kameralarını inceleyen Özgür, sabahın erken saatlerinde iş yerine gelen iki kişinin bıçak ve tornavida yardımıyla açtıkları kapıdan içeri girdiğini ve şahıslardan birinin plazma televizyonu yerinden söktüğünü, ikinci şahsın ise koltukları ve çekmeceleri dağıttığını gördü. Büyük bir şok yaşayan Erdal Özgür, yaşadığı duruma isyan etti.

Ataşehir'de iş yeri soygunu: Hırsızlar kamerada VİDEO

"DAHA ÖNCE DE KOYUNLARIMI ÇALMIŞLARDI"

Sabah iş yerine geldiğinde kapının açık olduğunu anlatan Erdal Özgür, "Sabah iş yerine geldiğinde televizyonun olmadığı etrafın dağınık olduğunu gördüm. Bin 700 liraya aldığım plazmam vardı onu götürmüşler. Bu başıma gelen ilk olay değil daha önce de koyunlarımı çalmışlardı. Tornavidayla dışarıdaki kapıyı açıyorlar. Burada bazen elemanlarımız ve bizler kalıyoruz" dedi.

HIRSIZLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan hırsızlık olayında sabah 05.07’de ofise gelen kimliği belirsiz iki kişi, yanlarında getirdikleri bıçak ve tornavida ile ofisin kapısını açmaya çalışıyor. Yaklaşık 2 dakika boyunca kapıyı açmaya çalışan iki şahıs, 05.09’da kapıyı açarak iş yerine giriyor. İçeride 3 dakika kalan şahıslar, duvarda takılı bulunan plazmayı söküyor. İş yerinin her yerini aradıktan sonra ofisi dağıtan şahıslar 05.12’de plazmayı alarak iş yerini terk ediyor.