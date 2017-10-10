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Ataşehir'de kamyonet otobüs durağına daldı

Ataşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonetin otobüs durağına girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

10.10.2017 - 15:54
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Ramazan Yıldız, kamyonetinin kontrolünü kaybederek park halindeki otomobile daha sonra durağa çarptı. Çarpmanın etkisiyle durak yıkılırken, otobüs bekleyen bir kişi kamyonet ile yıkılan durak arasında sıkıştı.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekilerin  yardımıyla kamyonet ile durağın arasında sıkışan kişi çıkartıldı. Yaralı ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ataşehir'de kamyonet otobüs durağına daldı

ARAÇLARDA MADDİ HASAR VAR

Kamyonet sürücüsü Ramazan Yıldız ifade vermek için karakola götürüldü. Kaza yapan araçlarda maddi hasar oluştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Ataşehir'de kamyonet otobüs durağına daldı

Ataşehir'de kamyonet otobüs durağına daldı

Ataşehir'de kamyonet otobüs durağına daldı

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