Ataşehir'de kamyonet otobüs durağına daldı

Ramazan Yıldız, kamyonetinin kontrolünü kaybederek park halindeki otomobile daha sonra durağa çarptı. Çarpmanın etkisiyle durak yıkılırken, otobüs bekleyen bir kişi kamyonet ile yıkılan durak arasında sıkıştı.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla kamyonet ile durağın arasında sıkışan kişi çıkartıldı. Yaralı ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARAÇLARDA MADDİ HASAR VAR

Kamyonet sürücüsü Ramazan Yıldız ifade vermek için karakola götürüldü. Kaza yapan araçlarda maddi hasar oluştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.









