Ataşehir'de kentsel dönüşüm çalışmaları başladı

Ataşehir'de 17 mahalle, 13’ü gecekondu olmak üzere başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarının ilk ayağı Yenisahra'dan atılacak.

İMAR PLANLARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

2000’li yıllarda başlayan konut yatırımlarıyla orta ve üst gelir grubunu çeken, İstanbul Finans Merkezi ile iş dünyasını ağırlamaya hazırlanan ilçede 5 yıldır beklenen imar planları yürürlüğe girdi.

2012 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından onaylanan Yenisahra ve Yakın Çevresi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nın mahkeme tarafından iptalinin ardından, yeni bir plan hazırlanmış ve İBB Meclisi tarafından Ekim 2014’te onaylanmıştı. Ancak, planın hukuki açıdan sorunlu olması nedeniyle 1/5000’lik planın yenilenmesi kararlaştırılmıştı. İBB Meclisi, yeni plam 18 Aralık 2015’te kabul etmişti. Yapılan itirazların ardından 15 Aralık 2016’da plana son şekli verildi ve İBB Meclisinde kabul edildi.

EK EMSAL HAKKI

Ataşehir Belediyesi’nin Yenisahra ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama Nazım İmar Planı’nı şubat ayı sonuna kadar hazırlayıp, onay için İBB Meclisi’ne göndermeyi hedeflediği öğrenildi. Belediyenin yönetmelikle sağlanan 0.25 ek emsal hakkında faydalanılması için haziran ayına kadar inşaat ruhsatlarını vermeyi amaçladığı belirtildi.

Yenisahra’da irtibat ofisi açan belediye, vatandaşlara planlarda yapılan değişiklikleri anlatıp, müstakil yapılaşmada ve parsel birleştirmelerinde geçerli olacak imar durumu ile müteahhitle anlaşma halinde geçerli olacak haklar konusunda detaylı bilgi veriyor. Plan İrtibat Ofisi’nde ayrıca; yol, donatı,cami, park gibi alanlarda kalan parseller ile yerinde yapılaşamayan parsellerin çözümü de gerçekleştiriliyor. Ocak ayı sonuna kadar açık kalacak imar ofisinde, vatandaşlardan gelen talepler değerlendirilerek 1/1000’lik plana son şekli verilecek.

MAKSİMUM 15 KATLI OLACAK

Yenisahra’da minimum 4 kat maksimum 15 katlı apartmanlara izin verildi. Konut alanlarında emsal arsanın büyüklüğüne göre 1.25 ile 2.50 arasında değişiyor. Ticaret alanlarında da emsal 2.50’nin yükseklik ise 80 metrenin üzerine çıkamayacak.