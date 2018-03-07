Ataşehir'de yaşanan talihsiz olayda itfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Otomobilin üzerine düşen çam ağacını keserek kaldıran ekipler, olayda yaralananın olmadığın belirtti.
MAHALLELİ HABER VERDİ
Mahalle sakinleri büyük bir gürültü duyması üzerine, dışarı çıktıklarında kökü çürüyen çam ağacının 34 RZ 3364 plakalı otomobilin üzerine devrildiğini gördüler.
Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı kestikten sonra lüks otomobilin üzerinden kaldırdı. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Ataşehir'de kökü çürüyen ağaç bir aracın üstüne devrildi VİDEO