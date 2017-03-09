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Ataşehir'de polis aracına silahlı saldırı

Devriye gezen polis ekip aracına doğru çalıntı olduğu anlaşılan bir araçtan ateş açıldı.

09.03.2017 - 01:13
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Ataşehir Talatpaşa Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında devriye gezen Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'ne bağılı ekip otosuna doğru başka bir araçtan pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açıldı. Aracı isabet almazken polisin karşılık verdiği saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirdi.

Ataşehir'de polis aracına silahlı saldırı

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırganların ateş açtığı aracın Maltepe Fındıklı mahallesinden bugün çalındığı belirlendi. Olay yerinde saldırganların kaçtığı araçtan düştüğü değerlendirilen araç plakası bulundu.

Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Ataşehir'de polis aracına silahlı saldırı

Ataşehir'de polis aracına silahlı saldırı
Ataşehir'de polis aracına silahlı saldırı

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