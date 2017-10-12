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Ataşehir'de servis denetimi artırıldı

Ataşehir'de servis şoförünün bonzai kullanmış halde yakalanmasının ardından Mobil Okul Timi (MOT) ekipleri harekete geçti.

12.10.2017 - 15:11
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okul servisi

Mobil Okul Timi ekiplerinin okul çevrelerindeki denetimleri sürüyor. Polis ekiplerinin 3 Ekim'de gerçekleştirdiği servis denetiminde bir sürücünün baygın halde olması polisin dikkatini çekmiş, serviste yapılan aramada servis şoförünün bonzai kullandığı ortaya çıkmıştı.

Uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olduğu öğrenilen Servet G. skandalın ardından gözaltına alınmıştı.

SERVİSLER DİDİK DİDİK ARANDI

Ataşehir'de MOT ekipleri  okul önlerinde yapılan denetimlerde servisler didik didik arandı, eksik evraklar kontrol edildi. Bir anadolu lisesinin önünde ise şüphelenilen iki motosiklet durduruldu.

Yapılan inceleme sonucunda motosiklet sürücüleri hakkında eksik evraktan işlem yapıldı.

Öte yandan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'nden  alınan bilgiye okulların açılmasıyla birlikte Ataşehir'deki okullarda çalışan yaklaşık 3 bin kişiye Genel Bilgi Taraması yapıldı. Suç kaydı olanlar okul yönetimlerine bildirildi.

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