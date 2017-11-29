Ataşehir'de soyguncular polisle çatıştı

Olay, saat 20.30 sıralarında Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Hacıbekir Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, daha önce de market soygununa karıştığı belirlenen kişileri teknik ve fiziki takibe aldı.

TESLİM OLMAYIP ATEŞ ETTİLER

Takip sırasında şüpheli 3 kişi, soygun için girdikleri belirtilen markette, polisi fark edince çıktı. Şüpheliler, teslim ol uyarısında bulunan polise ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Silal sesleri nedeniyle çevredekiler panik ve korkuyla kaçıştılar.

1 HIRSIZ ÖLDÜRÜLDÜ

Çatışmanın yaşandığı bölgeye takiviye polis ekipleri sevk edildi. Ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sırasında polisle çatışan şüphelilerden biri ölü ele geçirildi, diğer 2 kişi ise yakalandı.

POLİS YARALANDI

Çatışma sırasında bir polis memuru ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis memuru, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İki şüpheli sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.