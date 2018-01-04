İstanbul Ataşehir'de, FETÖ'ye ait bir okul yapılacakken darbe girişimi sonrasında 1,5 yıldır herhangi bir çalışma yapılmayan inşaat alanının istinat duvarı çöktü.

ÖRÜLEN DUVAR İŞE YARAMADI

Okul inşaatı darbe girişimi sonrasında durdurulunca atıl durumda bekliyordu. İnşaat alanının üst tarafında yer alan otopark nedeniyle inşaatın bir tarafına istinat duvarı örüldü. Ancak örülen duvar bir işe yaramadı.

Ataşehir'de FETÖ'ye ait okul inşaatında toprak kayması VİDEO

ARAÇLAR ASILI KALDI

Görgü tanıklarının iddiasına göre, sabah saatlerinde bölgede çatlakların oluştuğu görülünce görevliler tarafından tehlikeli alana bariyer koyuldu. Fakat yer olmadığı için bu bariyerler kaldırılıp yerlerine araç park edildi. Toprak kayması yaşanınca araçlardan bazıları çöken duvarda asılı kaldı.

Olay sonrasında, asılı kalan araçların çekiciler yardımıyla asılı kaldığı yerden kurtarılma çalışmaları sürüyor.