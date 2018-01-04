taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.933
USD
3,7574
EURO
4,5361
ALTIN
158,69
PETR
67,8200

Ataşehir'de FETÖ'ye ait okul inşaatında toprak kayması

İstanbul Ataşehir'de, FETÖ'ye ait bir okul olması planlanan inşaat alanının kenarındaki duvar çökünce otoparktaki araçlar asılı kaldı.

Haber Merkezi | 04.01.2018 - 14:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Ataşehir'de FETÖ'ye ait okul inşaatında toprak kayması

İstanbul Ataşehir'de, FETÖ'ye ait bir okul yapılacakken darbe girişimi sonrasında 1,5 yıldır herhangi bir çalışma yapılmayan inşaat alanının istinat duvarı çöktü.

Ataşehir'de FETÖ'ye ait okul inşaatında toprak kayması

ÖRÜLEN DUVAR İŞE YARAMADI

Okul inşaatı darbe girişimi sonrasında durdurulunca atıl durumda bekliyordu. İnşaat alanının üst tarafında yer alan otopark nedeniyle inşaatın bir tarafına istinat duvarı örüldü. Ancak örülen duvar bir işe yaramadı.

Ataşehir'de FETÖ'ye ait okul inşaatında toprak kayması VİDEO

ARAÇLAR ASILI KALDI

Görgü tanıklarının iddiasına göre, sabah saatlerinde bölgede çatlakların oluştuğu görülünce görevliler tarafından tehlikeli alana bariyer koyuldu. Fakat yer olmadığı için bu bariyerler kaldırılıp yerlerine araç park edildi. Toprak kayması yaşanınca araçlardan bazıları çöken duvarda asılı kaldı.

Ataşehir'de FETÖ'ye ait okul inşaatında toprak kayması

Olay sonrasında, asılı kalan araçların çekiciler yardımıyla asılı kaldığı yerden kurtarılma çalışmaları sürüyor.

Ataşehir'de FETÖ'ye ait okul inşaatında toprak kayması

İlginizi Çekebilir
Bursa'da uyuşturucu tacirlerine baskın: 4 gözaltı
Bursa'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalananların üzerinde ectasy, esrar ve 11 bin lira ele geçirildi.
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 57 göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 57 göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Marmaray yolcularına çorba ikramı
Sabahın erken saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, Marmaray Kazlıçeşme istasyonu önünde Zeytinburnu Belediyesi’nin sürpriziyle karşılaştı.
Van'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Van-Hakkari karayolunda yapılan uygulamada, iki şüpheli üzerinde toplam 54 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
RTÜK'ten TV8'e çocuk istismarı cezası 1 milyon lira

RTÜK'ten TV8'e çocuk istismarı cezası 1 milyon lira

307
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de seçimler için söz aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de seçimler için söz aldı

163
Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

153
Cenk Tosun Everton'da

Cenk Tosun Everton'da

91
CHP: İran'ın yanındayız

CHP: İran'ın yanındayız

147
Tahran'ın Zengin Çocukları'ndan Atatürk paylaşımı

Tahran'ın Zengin Çocukları'ndan Atatürk paylaşımı

153
Mehmet Şimşek: Cenk ve Beşiktaş'ı tebrik ederim

Mehmet Şimşek: Cenk ve Beşiktaş'ı tebrik ederim

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM