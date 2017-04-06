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Ataşehir'de zehirlenen 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti

İstanbul Ataşehir'de, zehirlenen 3 kişiden 1'i hayatını kaybederken diğer 2 kişi hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

06.04.2017 - 22:37
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Ataşehir'de zehirlenen 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Olay, Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Erciyes Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 3. Katında bir dairede akşam saatlerinde meydana geldi. 49 yaşındaki Mesut İnç'e telefonla ulaşamayan iş arkadaşları evine geldi.

SÜRÜNEREK KAPIYI AÇTI

Uzun süre kapıyı çalınca Mesut İnç, sürünerek kapıyı açtı. İçeriye giren arkadaşları 3 kişilik ailenin baygın halde olduklarını gördü. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri geldi.

EŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, zehirlenmiş haldeki Mesut İnç(49) ve oğlu Mustafa İnç'i (5) ambulans ile Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Mesut İnç'in eşi Gürcistan uyruklu Nana'nın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ataşehir'de zehirlenen 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti

ZEHİRLENMENİN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

1 kişinin ölümüyle sonuçlanan zehirlenme olayının sebebi henüz belirlenemedi. Olay Yeri İnceleme ekipleri daireye gelerek çalışma yaptı. İGDAŞ ekipleri de evdeki doğalgaz sobasını ve şofbeni incelediler. Ceset, savcı incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ataşehir'de zehirlenen 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Zehirlenen Mesut İnç'in iş arkadaşı Recep Dirilioğlu, kendisine ulaşamayınca evine geldiğini kapı açıldığında evdeki 3 kişiyi baygın halde olduğunu gördüklerini söyledi. Dirilioğlu, evde gaz kokusu fark etmediğini de belirtti. Polis ve İGDAŞ ekiplerinin olayla ilgili detaylı incelemesi sürüyor.

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